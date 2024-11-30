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Израиль

Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложником Иданом Александром

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 30 ноября 2024 г., 17:07 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 17:30
Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложником Иданом Александром
Chaim Goldberg/Flash90

Террористическая организация ХАМАС в качестве акта психологического давления опубликовала видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Иданом Александром.

Он был похищен 7 октября и находится в плену уже 420 дней. На данный момент его семья еще не дала согласие на публикацию видео в израильских СМИ.

Вполне вероятно, что слова, сказанные Иданом для записи видео, были продиктованы ему террористами ХАМАСа.

СМИ напоминают, что Идан Александр, которому в октябре прошлого года было 19 лет, репатриировался в Израиль из Нью-Джерси. Он был похищен террористами с КПП возле поселка Кисуфим.

Израиль
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