Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложником Иданом Александром
время публикации: 30 ноября 2024 г., 17:07 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 17:30
Террористическая организация ХАМАС в качестве акта психологического давления опубликовала видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Иданом Александром.
Он был похищен 7 октября и находится в плену уже 420 дней. На данный момент его семья еще не дала согласие на публикацию видео в израильских СМИ.
Вполне вероятно, что слова, сказанные Иданом для записи видео, были продиктованы ему террористами ХАМАСа.
СМИ напоминают, что Идан Александр, которому в октябре прошлого года было 19 лет, репатриировался в Израиль из Нью-Джерси. Он был похищен террористами с КПП возле поселка Кисуфим.