Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложником Иданом Александром

Террористическая организация ХАМАС в качестве акта психологического давления опубликовала видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Иданом Александром.

Он был похищен 7 октября и находится в плену уже 420 дней. На данный момент его семья еще не дала согласие на публикацию видео в израильских СМИ.

Вполне вероятно, что слова, сказанные Иданом для записи видео, были продиктованы ему террористами ХАМАСа.

СМИ напоминают, что Идан Александр, которому в октябре прошлого года было 19 лет, репатриировался в Израиль из Нью-Джерси. Он был похищен террористами с КПП возле поселка Кисуфим.