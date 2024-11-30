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Израиль

Уничтожен террорист, участвовавший в нападении на жителей кибуца Нир Оз

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 30 ноября 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 16:24

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в субботу, 30 ноября, в секторе Газы силы ЦАХАЛ атаковали автомобиль, в котором находился террорист, принимавший участие в резне 7 октября. Он был ликвидирован.

Названо имя террориста, это Ахад Азми Кадих, участвовавший в нападении на жителей кибуца Нир Оз.

Террорист долгое время находился под наблюдением военной разведки, и удар по нему был нанесен после получения достоверной информации о его местонахождении в настоящее время.

Кадих работал на благотворительную организацию World Central Kitchen. После 7 октября представители офиса координатора действий правительства на территориях потребовали от руководства WCK проведения расследования и объяснения относительно того, как в рядах организации мог находиться террорист.

Израиль
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