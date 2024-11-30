Уничтожен террорист, участвовавший в нападении на жителей кибуца Нир Оз

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в субботу, 30 ноября, в секторе Газы силы ЦАХАЛ атаковали автомобиль, в котором находился террорист, принимавший участие в резне 7 октября. Он был ликвидирован.

Названо имя террориста, это Ахад Азми Кадих, участвовавший в нападении на жителей кибуца Нир Оз.

Террорист долгое время находился под наблюдением военной разведки, и удар по нему был нанесен после получения достоверной информации о его местонахождении в настоящее время.

Кадих работал на благотворительную организацию World Central Kitchen. После 7 октября представители офиса координатора действий правительства на территориях потребовали от руководства WCK проведения расследования и объяснения относительно того, как в рядах организации мог находиться террорист.