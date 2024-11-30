Задержан израильский араб из Иерусалима, подозреваемый в содействии террористу
время публикации: 30 ноября 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 20:18
Пресс-служба полиции сообщает о задержании жителя одного из восточных кварталов Иерусалима, израильского араба, подозреваемого в содействии террористу, осуществившему накануне теракт возле Ариэля.
Подозреваемый был задержан в ходе действий полиции на 4-й трассе.
Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛа задержали в деревне Джамаин трех подозреваемых в причастности ко вчерашнему теракту у перекрестка Гитай-Ависар, недалеко от Ариэля.