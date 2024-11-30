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Израиль

Задержан израильский араб из Иерусалима, подозреваемый в содействии террористу

Полиция
время публикации: 30 ноября 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 20:18
Задержан израильский араб из Иерусалима, подозреваемый в содействии террористу
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщает о задержании жителя одного из восточных кварталов Иерусалима, израильского араба, подозреваемого в содействии террористу, осуществившему накануне теракт возле Ариэля.

Подозреваемый был задержан в ходе действий полиции на 4-й трассе.

Ранее сообщалось, что силы ЦАХАЛа задержали в деревне Джамаин трех подозреваемых в причастности ко вчерашнему теракту у перекрестка Гитай-Ависар, недалеко от Ариэля.

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