"Нет закона о призыве – нет реформы". Ультраортодоксы продолжают "интифаду" в Кнессете

Коалиция сняла с рассмотрения законопроект депутата Кнессета Ханоха Мильвицки ("Ликуд") по поводу реформы во Всеизраильской коллегии адвокатов.

Согласно законопроекту, министр юстиции получает полномочия определять сумму взноса, который должны платить члены коллегии адвокатов.

Целью этого законопроекта было наделение правительства большим контролем за бюджетом коллегии адвокатов, представители которой принимают участие в работе комиссии по назначению судей, и зачастую действуют вместе с представителями судебной системы против позиции правительства и Кнессета.

Законопроект был снят с повестки дня, так как депутаты от ультраортодоксальных партий отказались поддержать его из-за отсутствия прогресса в утверждении закона о призыве.

"Мы давно дали понять министру юстиции, что не будет больше слепой поддержки его реформ. До тех пор пока не будет закона о призыве – не будет поддержки законов юридической реформы", - заявляют в "Яадут а-Тора".