ЦАХАЛ предупредил жителей ливанского Баальбека о необходимости эвакуации
время публикации: 30 октября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 11:53
Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал к незамедлительной эвакуации жителей ливанского города Баальбек, расположенного на востоке страны и считающегося одним из оплотов "Хизбаллы".
Как правило, такие предупреждения публикуются ЦАХАЛом перед ударом по целям, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению.