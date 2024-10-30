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Израиль

ЦАХАЛ предупредил жителей ливанского Баальбека о необходимости эвакуации

время публикации: 30 октября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 11:53
ЦАХАЛ предупредил жителей ливанского Баальбека о необходимости эвакуации
AP Photo/Hassan Ammar

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал к незамедлительной эвакуации жителей ливанского города Баальбек, расположенного на востоке страны и считающегося одним из оплотов "Хизбаллы".

Как правило, такие предупреждения публикуются ЦАХАЛом перед ударом по целям, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению.

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