ЦАХАЛ предупредил жителей ливанского Баальбека о необходимости эвакуации

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал к незамедлительной эвакуации жителей ливанского города Баальбек, расположенного на востоке страны и считающегося одним из оплотов "Хизбаллы".

Как правило, такие предупреждения публикуются ЦАХАЛом перед ударом по целям, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению.