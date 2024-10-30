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Израиль

В Израиль прибудет глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

время публикации: 30 октября 2024 г., 01:18 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 01:18
Глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
Wikipedia.org. Фото: U.S. Department of Defense

В среду, 30 октября, в Израиль прибудет глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла для совещания с израильским военным командованием.

По оценкам, цель его визита – обсуждение последних событий в отношениях с Ираном.

Последний раз глава CENTCOM посещал Израиль 5 октября на фоне подготовки Израиля к ответу на ракетную атаку Ирана.

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