В Израиль прибудет глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

В среду, 30 октября, в Израиль прибудет глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла для совещания с израильским военным командованием.

По оценкам, цель его визита – обсуждение последних событий в отношениях с Ираном.

Последний раз глава CENTCOM посещал Израиль 5 октября на фоне подготовки Израиля к ответу на ракетную атаку Ирана.