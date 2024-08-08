Второй раз за последнюю неделю в Израиль прибыл глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
время публикации: 08 августа 2024 г., 21:06 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 21:09
Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл 8 августа в Израиль. Радиостанция "Кан Бет" передала, что он провел совещание с военным командованием Израиля в комплексе "Кирия".
Майкл Курилла последний раз находился в Израиле 5 августа. И, как сообщалось в СМИ, он был гостем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.
Глава CENTCOM также посещал Израиль накануне апрельского удара Ирана по еврейскому государству, в отражении которого, помимо США и Израиля, приняли участие Великобритания, Саудовская Аравия и Иордания.
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