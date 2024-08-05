В Израиль прибыл глава глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл 5 августа в Израиль. Как подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа, он является гостем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

Военачальники провели оценку оборонно-стратегической ситуации, обсудили аспекты боеготовности вооруженных сил двух государств как ответ на региональные угрозы в Восточном Средиземноморье.

"Сохраняя приверженность стабилизации региона, ЦАХАЛ продолжит углублять сотрудничество с вооруженными силами США", – заявляет армейская пресс-служба.

Отметим, что Курилла посещал Израиль и накануне апрельского удара Ирана по еврейскому государству, в отражении которого, помимо США и Израиля, приняли участие Великобритания, Саудовская Аравия и Иордания.

После ликвидации в Тегеране главаря террористической группировки ХАМАС Исмаила Ханийи представители иранского режима заявляют о неотвратимости нового удара по Израилю. Согласно публикациям СМИ, 5 августа один из наиболее вероятных его дат.