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Израиль

В Израиль прибыл глава глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

время публикации: 05 августа 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 19:39
В Израиль прибыл глава глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл 5 августа в Израиль. Как подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа, он является гостем начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

Военачальники провели оценку оборонно-стратегической ситуации, обсудили аспекты боеготовности вооруженных сил двух государств как ответ на региональные угрозы в Восточном Средиземноморье.

"Сохраняя приверженность стабилизации региона, ЦАХАЛ продолжит углублять сотрудничество с вооруженными силами США", – заявляет армейская пресс-служба.

Отметим, что Курилла посещал Израиль и накануне апрельского удара Ирана по еврейскому государству, в отражении которого, помимо США и Израиля, приняли участие Великобритания, Саудовская Аравия и Иордания.

После ликвидации в Тегеране главаря террористической группировки ХАМАС Исмаила Ханийи представители иранского режима заявляют о неотвратимости нового удара по Израилю. Согласно публикациям СМИ, 5 августа один из наиболее вероятных его дат.

Израиль
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