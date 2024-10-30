Закон о депортации родственников террористов подготовлен к голосованию в Кнессете

Во вторник, 29 октября, комиссия Кнессета по регламенту во втором и третьем чтениях утвердила закон, позволяющий министру внутренних дел принимать решения о депортации родственников террористов. Девять членов комиссии проголосовали "за", и двое были против.

Законопроект передан на утверждение Кнессета. Голосование состоится в ближайший понедельник, 4 ноября.

Во время обсуждения, предшествовавшего голосования, представители ШАБАКа настаивали на необходимости уточнения формулировок. В частности, они предлагали наделить министра внутренних дел полномочиями принимать решения о депортации только родителей террориста, а не всех членов семьи. Но это предложение не было принято.

Председатель комиссии Кнессета по регламенту Офир Кац ("Ликуд") заявил, что "прошли времена, когда нам связывали руки в борьбе с террором. Закончились времена, когда из-за возражений юридической системы мы вынуждены были отступать назад. Больше никаких уступок. Мы переходим в наступление, чтобы защищать жизни наших граждан, только так можно предотвратить террор".

Законопроект предполагает депортацию всех членов семьи террориста в том случае, если им было известно о его планах, но они не помешали их осуществлению.

Законопроект предусматривает проведение предварительных слушаний у министра внутренних дел, на которых родственник террориста смогут представить свои аргументы и возражение. На вынесение окончательного решения главе МВД отпускается 14 дней.

Приказ о депортации лиц, имеющих израильское гражданство, будет действовать от 7 до 15 лет, для имеющих временный вид на жительство, срок изгнания составит от 10 до 20 лет.