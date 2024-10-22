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Израиль

Эдраи призвал жителей города Аль-Хуш на юге Ливана покинуть свои дома

время публикации: 22 октября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 11:37
Эдраи призвал жителей города Аль-Хуш на юге Ливана покинуть свои дома
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи обратился с призывом к жителям района Аль-Хуш на юге Ливана немедленно эвакуироваться и отъехать на расстояние не менее одного километра от города.

"ЦАХАЛ проводит операции в вашем городе и не намерен причинять вам вред, – заявил Эдраи. – В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и выехать за пределы города на расстояние не менее одного километра. Любой, кто находится рядом с активистами, объектами и боевыми средствами "Хизбаллы" подвергает свою жизнь опасности".

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