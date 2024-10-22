Эдраи призвал жителей города Аль-Хуш на юге Ливана покинуть свои дома

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи обратился с призывом к жителям района Аль-Хуш на юге Ливана немедленно эвакуироваться и отъехать на расстояние не менее одного километра от города.

"ЦАХАЛ проводит операции в вашем городе и не намерен причинять вам вред, – заявил Эдраи. – В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и выехать за пределы города на расстояние не менее одного километра. Любой, кто находится рядом с активистами, объектами и боевыми средствами "Хизбаллы" подвергает свою жизнь опасности".