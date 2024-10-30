Муж сломал жене руку за просьбу купить одежду детям

Житель одного из арабских районов Иерусалима был арестован по подозрению в жестоком избиении жены во время разгоревшейся между ними ссоры. По сообщению пресс-службы полиции, женщина попросила у мужа деньги для покупки одежды детям, он отказал ей, а когда жена назвала его скрягой, муж избил ее деревянным стулом, сломав ей левую руку.

В полицию обратились медики из больницы, куда в субботу, 26 октября, поступила избитая женщина. Они сообщили, что травмы на теле пациентки свидетельствуют о том, что она была сильно избита. Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого, 49-летнего жителя арабского района Иерусалима, и он был арестован.

Прокуратура представила в суд предварительное обвинение, содержание подозреваемого под стражей продлено еще на пять дней до 3 ноября. В полиции подчеркивают, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к насилию любого рода, в том числе к семейному насилию, и делают все возможное для привлечения виновных к ответственности и для защиты жертв.