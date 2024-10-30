Утверждено создание новой территориальной дивизии в ЦАХАЛе

Министр обороны Йоав Галант и глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви утвердили создание новой территориальной дивизии на востоке страны, которая будет отвечать за защиту восточной границы Израиля.

Решение было принято после подготовки, в рамках которой высокопоставленные командиры изучили оперативные потребности и оборонительные возможности на востоке страны в соответствии с планированием изменений в ЦАХАЛе в свете уроков "черной субботы" и последовавшей за ней войны "Железные мечи".

Дивизия будет подчиняться штабу Центрального военного округа, ее цель – усиление обороны в пограничной зоне, в районе шоссе 90 и в населенных пунктах. Она также будет реагировать на террористические инциденты, контрабанду вооружений, заниматься укреплением сотрудничества с иорданской армией.