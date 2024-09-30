В блоге "Аль-Арабии" появилось сообщение о вводе танков ЦАХАЛа в Ливан, затем оно было удалено

Поздно вечером в блоге телеканала "Аль-Арабия появилось сообщение о том, что израильские танки вошли в Ливан. Это сообщение широко разошлось по социальным сетям, а также цитировалось многими средствами информации, в том числе, израильскими.

Спустя несколько минут сообщение о начале операции ЦАХАЛа в Ливане было удалено телеканалом, а вместо него опубликовано сообщение о "реве израильских танков" на границе с Ливаном.