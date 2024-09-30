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Израиль

Известный врач из Хайфы пойман с поличным: он поджигал Кармельские леса

время публикации: 30 сентября 2024 г., 15:25 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 15:25
Известный врач из Хайфы пойман с поличным: он поджигал Кармельские леса
Пресс-служба полиции Израиля
Известный врач из Хайфы пойман с поличным: он поджигал Кармельские леса
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция подозревает известного врача, 60-летнего жителя Хайфы, в недавних поджогов лесов на горе Кармель. Подозреваемый был задержан, в его автомобиле найдены улики, связывающие его с этим преступлением.

Сотрудники полиции Нешера сумели задержать подозреваемого сразу после поджога Кармельских лесов: свидетели сообщили приметы автомобиля, скрывшегося с места поджога.

Полиция установила блокпосты, чтобы задержать подозрительный автомобиль, и вскоре подозреваемый был пойман. В его машине обнаружены улики, доказывающие его причастность к поджогам.

Срок содержания подозреваемого под стражей несколько раз продлевался, в ближайшие дни будут предъявлены обвинения.

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