Washington Post: Израиль предупредил США о намерении начать наземную операцию в Ливане

Издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника написало, что Израиль предупредил США, что планирует начать в ближайшее время ограниченную наземную операцию в Ливане.

Издание пишет, что планируемая военная кампания будет меньше операции, которая проводилась Израилем против "Хизбаллы" в 2006 году, и будет сосредоточена на уничтожении террористической инфраструктуры вдоль границы, чтобы устранить угрозу для жителей приграничных районов Израиля.

В публикации отмечается, что источник в Израиле, знакомый с оперативными планами ЦАХАЛа, подтвердил эту информацию.