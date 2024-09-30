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Washington Post: Израиль предупредил США о намерении начать наземную операцию в Ливане

время публикации: 30 сентября 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 18:32
Washington Post: Израиль предупредил США о намерении начать наземную операцию в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Издание Washington Post со ссылкой на американского чиновника написало, что Израиль предупредил США, что планирует начать в ближайшее время ограниченную наземную операцию в Ливане.

Издание пишет, что планируемая военная кампания будет меньше операции, которая проводилась Израилем против "Хизбаллы" в 2006 году, и будет сосредоточена на уничтожении террористической инфраструктуры вдоль границы, чтобы устранить угрозу для жителей приграничных районов Израиля.

В публикации отмечается, что источник в Израиле, знакомый с оперативными планами ЦАХАЛа, подтвердил эту информацию.

Пресса
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