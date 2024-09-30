Пресс-служба ЦАХАЛа: "Мы просим не распространять информацию о действиях наших войск"

Пресс-служба Армии обороны Израиля обратилась к журналистам и простым гражданам с просьбой не распространять информацию, которая бы могла подвергнуть опасности израильских военных на границе с Ливаном.

"Доброй ночи, в последние часы появилось множество сообщений и слухов о действиях израильской армии на границе с Ливаном. Мы убедительно просим воздержаться от распространении информации о действиях наших военных ради обеспечения безопасности наших сил. Пожалуйста, доверяйте только сообщениям из официальных источников, не распространяйте непроверенные слухи", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.