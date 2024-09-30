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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: "Мы просим не распространять информацию о действиях наших войск"

время публикации: 30 сентября 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 23:09
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля обратилась к журналистам и простым гражданам с просьбой не распространять информацию, которая бы могла подвергнуть опасности израильских военных на границе с Ливаном.

"Доброй ночи, в последние часы появилось множество сообщений и слухов о действиях израильской армии на границе с Ливаном. Мы убедительно просим воздержаться от распространении информации о действиях наших военных ради обеспечения безопасности наших сил. Пожалуйста, доверяйте только сообщениям из официальных источников, не распространяйте непроверенные слухи", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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