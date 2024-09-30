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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу ХАМАСа на севере сектора Газы

время публикации: 30 сентября 2024 г., 01:47 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 01:49
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по штабу ХАМАСа на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты ЦАХАЛа, руководствуясь указаниями военной разведки и командования Южным округом, атаковали штаб боевиков, находившейся на территории бывшей школы "Абу Джафар аль-Мансур", на севере сектора.

В ЦАХАЛе отмечают, что комплекс использовался террористами для планирования, подготовки и осуществления атак на силы ЦАХАЛа.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что армия приняла ряд мер для снижения вероятности причинения ущерба гражданскому населению, для нанесения удара использовались высокоточные боеприпасы.

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