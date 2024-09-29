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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Ходейде

время публикации: 29 сентября 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 17:28
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Ходейде
AP Photo/Hani Mohammed

Днем 29 сентября радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Ходейде, где находятся инфраструктурные объекты и военные позиции террористов из организации "Ансар Аллах" (хуситы).

Информация была передана СМИ, ассоциированными с "Ансар Аллах". Об атаке сообщает и сайт американского издания Axios.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает: атакованы нефтяные объекты и электростанция.

Очевидно, речь идет об ответе на атаки хуситов, которые обстреливали территорию Израиля баллистическими ракетами 15, 27 и 28 сентября.

Ближний Восток
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