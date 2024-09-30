Ливанские источники сообщают о продолжении израильских атак на юге и востоке страны

По сообщению ливанского издания "Аль-Ахбар", ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре в районе населенных пунктов Эль-Хермиль, Шаат, Эль-Южалия, Каср-Наба, Тамнин и Риха на востоке Ливана.

Ранее сообщалось, что в результате израильских атак в районе Эль-Вазани на юге Ливана был убит ливанский солдат, еще несколько военнослужащих получили ранения. Ливанское правительство на данном этапе не подтвердило эту информацию.