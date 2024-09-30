WSJ: в рамках подготовки к вторжению в Ливан спецназ ЦАХАЛа проник в туннели "Хизбаллы"

Израильские силы специального назначения проводят рейды в Южный Ливан, собирая разведданные в преддверии возможной наземной операции. В ходе рейдов военнослужащие ЦАХАЛа проникали и в расположенные на границах туннели "Хизбаллы". Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что США оказывают давление на Израиль, пытаясь убедить правительство Биньямина Нетаниягу отказаться от проведения наземной операции. Однако источники WSJ, такие как бригадный генерал в отставке Амир Авиви заявляют, что решение о вводе войск в Ливан уже принято, и таким операциям всегда предшествуют рейды специальных сил.

Согласно публикации, в Израиле все активнее обсуждается вопрос о создании на ливанской стороне границы буферной зоны, призванной предотвратить вторжение, подобное 7 октября. Это считается условием возвращения домой 60000 израильтян, которым было предписано покинуть приграничную полосу.

О том, что в политическом руководстве и военном командовании существует консенсус по поводу наземной операции в Ливане, пишет и портал Walla. После ликвидации верхушки "Хизбаллы" и причинении значительного ущерба средствам связи необходимо использовать утрату противником управляемости.

Часть подразделений на севере находятся в состоянии наивысшей боеготовности. Цель операции – не только уничтожение инфраструктуры террора, но и демонстрация всему региону мощи ЦАХАЛа.