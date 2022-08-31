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    В Израиле

    Достигнуто соглашение с объединением учителей старших классов. Забастовки не будет

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    1 сентября начнутся занятия во всех учебных заведениях Израиля
    Yossi Aloni/Flash90

    Около 22:00 глава объединения учителей старших классов Ран Эрез объявил о соглашении с министерством финансов. Забастовки не будет. Старшие классы приступят к занятиям 1 сентября.

    По данным радиостанции "Кан Бет", учебная неделя в старших классах будет сокращена до пяти дней. Отметим, что подтверждение от минфина пока не получено.

    Ранее было объявлено о завершении переговоров с профсоюзом учителей по новому коллективному соглашению. По предварительной оценке, стоимость реализации соглашения составит 4,5 миллиарда шекелей.

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    Ниже приведены основные пункты нового соглашения:

    Зарплата молодого учителя вырастет с 6920 шекелей до 9000 шекелей в месяц. После трех лет работы в системе учитель получит бонус в размере 10000 шекелей. Минимальная ставка учителя будет увеличена до 70% в текущем году и постепенно будет доведена до 100%. В этих пунктах профсоюз учителей полностью принял позицию минфина, а размер бонуса оказался меньше, чем предполагалось (минфин был готов выплатить 24 тысячи шекелей).

    Зарплаты учителей со стажем будут повышены на 1100 шекелей – среднее между предложением минфина (400 шекелей) и требованием профсоюза (1800 шекелей). Стоит отметить, что минпрос давно предлагал сойтись на 1200 шекелях.

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    Начальная зарплата директора школы составит не менее 19 тысяч шекелей.

    Бонус за должность завуча параллели или второго заместителя директора – не менее 1100 шекелей в месяц, за должность директора детского сада – не менее 1500 шекелей. Бонус за должность консультанта – 18% от зарплаты. Будут выплачиваться бонусы воспитательницам детских садов и учительницам, в группах/классах которых будут интегрированы дети с особыми потребностями.

    Директор получит бюджет на поощрение учителей за выполнение дополнительных обязанностей в размере от 400 до 1000 шекелей в месяц.

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    Директора также впервые получат возможность нанимать специалистов по индивидуальному контракту, а не в рамках коллективного трудового соглашения. Приглашать на контракт можно будет только специалистов не из системы образования.

    Профсоюз также пошел на определенный уступки в сокращении процедуры увольнения учителей.

    Будут отменены выходные в дни "исру-хаг" после праздников Песах, Шавуот и Суккот, а также один выходной в Лаг ба-Омер и выходной в пост Эстер. Вместо этого не будет учебы между Судным днем и Суккотом и учителя получат возможность брать два выходных по собственному выбору.

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    Учителя обязались не бастовать до 31 декабря 2026 года.

    Министр финансов Авигдор Либерман приветствовал подписание договора, заявив, что он содержит "невиданные до сих пор изменения в израильской системе образования".

    При этом глава Объединения учителей старших классов Ран Эрез объявил, что 1 сентября учеба в старших классах не начнется.

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    По словам Эреза, министерство финансов не ведет переговооры с Объединением.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2022
    Минфин и профсоюз учителей договорились о новом коллективном трудовом соглашении: подробности
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