Достигнуто соглашение с объединением учителей старших классов. Забастовки не будет
Около 22:00 глава объединения учителей старших классов Ран Эрез объявил о соглашении с министерством финансов. Забастовки не будет. Старшие классы приступят к занятиям 1 сентября.
По данным радиостанции "Кан Бет", учебная неделя в старших классах будет сокращена до пяти дней. Отметим, что подтверждение от минфина пока не получено.
Ранее было объявлено о завершении переговоров с профсоюзом учителей по новому коллективному соглашению. По предварительной оценке, стоимость реализации соглашения составит 4,5 миллиарда шекелей.
Ниже приведены основные пункты нового соглашения:
Зарплата молодого учителя вырастет с 6920 шекелей до 9000 шекелей в месяц. После трех лет работы в системе учитель получит бонус в размере 10000 шекелей. Минимальная ставка учителя будет увеличена до 70% в текущем году и постепенно будет доведена до 100%. В этих пунктах профсоюз учителей полностью принял позицию минфина, а размер бонуса оказался меньше, чем предполагалось (минфин был готов выплатить 24 тысячи шекелей).
Зарплаты учителей со стажем будут повышены на 1100 шекелей – среднее между предложением минфина (400 шекелей) и требованием профсоюза (1800 шекелей). Стоит отметить, что минпрос давно предлагал сойтись на 1200 шекелях.
Начальная зарплата директора школы составит не менее 19 тысяч шекелей.
Бонус за должность завуча параллели или второго заместителя директора – не менее 1100 шекелей в месяц, за должность директора детского сада – не менее 1500 шекелей. Бонус за должность консультанта – 18% от зарплаты. Будут выплачиваться бонусы воспитательницам детских садов и учительницам, в группах/классах которых будут интегрированы дети с особыми потребностями.
Директор получит бюджет на поощрение учителей за выполнение дополнительных обязанностей в размере от 400 до 1000 шекелей в месяц.
Директора также впервые получат возможность нанимать специалистов по индивидуальному контракту, а не в рамках коллективного трудового соглашения. Приглашать на контракт можно будет только специалистов не из системы образования.
Профсоюз также пошел на определенный уступки в сокращении процедуры увольнения учителей.
Будут отменены выходные в дни "исру-хаг" после праздников Песах, Шавуот и Суккот, а также один выходной в Лаг ба-Омер и выходной в пост Эстер. Вместо этого не будет учебы между Судным днем и Суккотом и учителя получат возможность брать два выходных по собственному выбору.
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При этом глава Объединения учителей старших классов Ран Эрез объявил, что 1 сентября учеба в старших классах не начнется.
По словам Эреза, министерство финансов не ведет переговооры с Объединением.
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