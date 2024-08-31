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Израиль

В Хевроне задержаны шестеро подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе

время публикации: 31 августа 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 13:58
В Хевроне задержаны шестеро подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Хевроне силы ЦАХАЛа задержали шестерых подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе.

Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Напомним, поздно вечером 30 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.

Израиль
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