В Хевроне задержаны шестеро подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе
время публикации: 31 августа 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 13:58
В Хевроне силы ЦАХАЛа задержали шестерых подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе.
Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.
Напомним, поздно вечером 30 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.