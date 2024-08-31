В Хевроне задержаны шестеро подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе

В Хевроне силы ЦАХАЛа задержали шестерых подозреваемых в причастности к терактам в Гуш-Эционе.

Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывчатых веществ.

Напомним, поздно вечером 30 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.