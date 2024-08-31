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Израиль

В Гуш-Эционе ведутся поиски еще одной машины, выехавшей из Хеврона для совершения теракта

время публикации: 31 августа 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 13:06
В Гуш-Эционе ведутся поиски еще одной машины, выехавшей из Хеврона для совершения теракта
Nasser Ishtayeh/Flash90

Службы безопасности подозревают, что вечером в пятницу, 30 августа, вместе с двумя заминированными автомобилями, направлявшимися в Гуш-Эцион, из Хеврона выехала еще одна, третья, машина, также готовая к теракту.

Однако это транспортное средство пока не обнаружено. На дорогах Гуш-Эциона расставлены блокпосты, ведутся масштабные поиски террористов.

Израиль
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