В Гуш-Эционе ведутся поиски еще одной машины, выехавшей из Хеврона для совершения теракта

Службы безопасности подозревают, что вечером в пятницу, 30 августа, вместе с двумя заминированными автомобилями, направлявшимися в Гуш-Эцион, из Хеврона выехала еще одна, третья, машина, также готовая к теракту.

Однако это транспортное средство пока не обнаружено. На дорогах Гуш-Эциона расставлены блокпосты, ведутся масштабные поиски террористов.