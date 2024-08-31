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Израиль

Установлены личности террористов, ликвидированных в Гуш-Эционе

время публикации: 31 августа 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 13:12
Установлены личности террористов, ликвидированных в Гуш-Эционе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Установлены личности террористов, ликвидированных в пятницу, 30 августа, вечером, в Гуш-Эционе. На автозаправке в Гуш-Эционе был убит Мохаммад Ахсан Якин Марка, прибывший туда в заминированной машине.

В поселении Кармей-Цур был ликвидирован Зади Надаль Тауфик Абу Афифа. Оба – жители Хеврона, в возрасте около 20 лет.

Напомним, в 23:35 на автозаправке в Гуш-Эционе произошел взрыв в легковом автомобиле. Согласно одной из версий, готовился крупный теракт, но взрывное устройство сработало раньше времени. После того, как машина загорелась, вышедший из нее террорист открыл огонь в сторону находившихся рядом израильтян, ранив двух человек. Террорист был нейтрализован. Состояние раненых от легкого до средней тяжести.

В 23:49 террорист на автомобиле проник в поселение Карней-Цур. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в этом инциденте израильтянин получил легкие травмы после того, как на него был совершен наезд.

Израиль
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