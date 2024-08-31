Пещера Праотцев вновь открыта для посещения палестинскими арабами, однако для того, чтобы попасть внутрь необходимо пройти строгий досмотр.

Утром в субботу, 31 августа, службы безопасности закрыли для посещения палестинцами Пещеру Праотцев в Хевроне после терактов на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур.

Основанием для этого решения стало подозрение, что террористы, отправляясь в Гуш-Эцион, вышли из Хеврона.

Напомним, в ночь на 31 августа два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы.