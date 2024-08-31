Метеорологическая служба Израиля предупреждает об опасности купания в Средиземном море

Метеорологическая служба Израиля предупреждает об опасности купания в субботу, 31 августа, в Средиземном море из-за высоких волн (до 150 см).

Высокие волны могут привести к тому, что человек, находящийся в море, захлебнется, потеряет способность ориентироваться или получит травму. Кроме того, подводные течения, резко меняющие свое направление, могут увлечь купающегося на большую глубину.

Даже если море кажется относительно спокойным, будьте осторожны, поскольку такие течения представляют собой серьезную опасность.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.