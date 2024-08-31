Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31 августа: операции в Дженине, Туль-Кареме, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 31 августа действовали в Дженине (в районе Аль-Джабарият военными взорваны здания) и около Дженина (в Кафр-Дане), около Шхема (в Джамаине), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Данабе и Нур аш-Шамсе), а также в Хаджахе, к востоку от Калькилии.

Происходили вооруженные столкновения.

Два теракта с разницей в несколько минут произошли на автозаправке в Гуш-Эционе и в поселении Кармей-Цур. Ранены трое израильтян (офицеры ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион"), оба террориста ликвидированы. Вскоре было установлено, что террористы намеревались осуществить теракты с применением заминированных автомобилей. Подробности.

После попытки двойного теракта в Гуш-Эционе ЦАХАЛ блокировал въезды в Хеврон. Задействована тяжелая инженерная техника. Над Хевроном кружат вертолеты и БПЛА.

На 60-й трассе около Хусана, западней Бейт-Лехема, арабские террористы бросали бутылки с "коктейлями Молотова" в автомобили с израильскими номерными знаками. На место происшествия прибыли военные.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 31 августа.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима. Происходили столкновения.