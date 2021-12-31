Около Иерусалима автомобиль сбил велосипедиста, пострадавший в тяжелом состоянии
В пятницу, 31 декабря, на 375-й трассе около поселка Мата (между Бейт-Шемешем и Иерусалимом) автомобиль сбил мужчину примерно 30 лет, ехавшего на велосипеде.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Адаса Эйн-Керем". По оценке медиков, мужчина, получивший черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии.
Полиция проводит расследование.
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