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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 13:23

В Гиватаиме мотоцикл сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

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В Гиватаиме мотоцикл сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В пятницу, 31 декабря, на углу улиц а-Ламед Хэй и Вейцман в Гиватаиме мотоцикл сбил женщину примерно 30 лет (иностранную рабочую). Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Также был госпитализирован мотоциклист, мужчина примерно 50 лет, получивший легкие травмы.

Полиция проводит расследование.


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