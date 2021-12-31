В Гиватаиме мотоцикл сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В пятницу, 31 декабря, на углу улиц а-Ламед Хэй и Вейцман в Гиватаиме мотоцикл сбил женщину примерно 30 лет (иностранную рабочую). Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере.

Также был госпитализирован мотоциклист, мужчина примерно 50 лет, получивший легкие травмы.

Полиция проводит расследование.