Сильный ветер опрокинул стоявший на земле вертолет ЦАХАЛа "Ясур"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сильным порывом ветра был опрокинут транспортный вертолет Sikorsky CH-53 ("Ясур"), находившийся на земле с выключенным двигателем.

Вертолет получил незначительные повреждения и после ремонта вернется в строй. В результате инцидента никто не пострадал.

Специальная комиссия проверит обстоятельства происшествия и представит свои выводы командующему ВВС.