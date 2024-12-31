Сильный ветер опрокинул стоявший на земле вертолет ЦАХАЛа "Ясур"
время публикации: 31 декабря 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 18:54
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сильным порывом ветра был опрокинут транспортный вертолет Sikorsky CH-53 ("Ясур"), находившийся на земле с выключенным двигателем.
Вертолет получил незначительные повреждения и после ремонта вернется в строй. В результате инцидента никто не пострадал.
Специальная комиссия проверит обстоятельства происшествия и представит свои выводы командующему ВВС.
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