Кандидат Саара на пост юридического советника правительства не получила поддержки главы комиссии, но была избрана

31 января израильские СМИ опубликовали подробности обсуждения кандидатур на пост юридического советника правительства. Напомним, что специальная комиссия по отбору кандидатов представила окончательный список на должность юридического советника правительства.

В список включены - адвокат Гали Баарав-Миара, бывший окружной прокурор Тель-Авива по гражданским делам; адвокат, заместитель генерального прокурора по международному праву Рой Шондорф и адвокат Итай Офир, юридический советник министерства обороны.

Список кандидатов передан премьер-министру Нафтали Беннету и министру юстиции Гидеону Саару.

Гали Баарав-Миара является кандидатом, которого поддерживает министр юстиции Гидеон Саар. В то же время, ее не поддержал глава комиссии по отбору, отставной судья Верховного суда Ашер Грунис. В свое время, Грунис не поддерживал и кандидатуру Авихая Мандельблита, утверждая, что переход от должности секретаря правительства к должности юридического советника правительства образует конфликт интересов.

Главным конкурентом Гали Баарав-Миара был заместитель юридического советника правительства Раз Низри. С его именем связаны разногласия в группе прокуроров, изучавших материалы дел в отношении Биньямина Нетаниягу. После слушаний у юридического советника правительства Низри полагал, что Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве по "делу 4000".

Кандидатуру Низри на пост юридического советника правительства поддержал глава комиссии, отставной судья Верховного суда Ашер Грунис. Депутат Цви Хаузер ("Тиква Хадаша") не проголосовал за Низри, судя по всему, не желая вступать в конфронтацию с главой своей партии Гидеоном Сааром. Бывший министр юстиции Дан Меридор также не проголосовал за Низри, мотивируя это тем, что речь идет о юристе, придерживающемся консервативных взглядов. Меридор был назначен в комиссию Гидеоном Сааром.

Ожидается, что Раз Низри подаст в отставку после назначения нового юридического советника.

Если Гали Баарав-Миара будет назначена на должность юридического советника правительства, она станет первой в истории женщиной на этой должности. На протяжении многих лет она работала в отделе по гражданским делам государственной прокуратуры. По словам Гидеона Саара, он представит ее кандидатуру на голосование правительства на ближайшем заседании.