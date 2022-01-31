Полиция вернула Линой Ашрам украденную олимпийскую цепочку

В понедельник, 31 января, полиция Израиля вернула олимпийской чемпионке Линой Ашрам украденную у нее в начале месяца золотую цепочку с олимпийской символикой.

Напомним, золотая цепочка была украдена у гимнастки в начале января в Институте Вингейта.

18 января оперативники полицейского участка в деревне Джиср аз-Зарка (около Кейсарии) провели обыски, в ходе которых был задержан один из местных жителей, у которого нашли наркотики. Вскоре после этого к полицейскому участку прибыл 24-летний местный житель, который требовал, чтобы полиция отпустила его родственника, при этом он угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Этот мужчина был задержан, при обыске у него изъяли нож и золотую цепочку с олимпийской символикой.