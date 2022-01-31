Полиция вернула Линой Ашрам украденную олимпийскую цепочку
В понедельник, 31 января, полиция Израиля вернула олимпийской чемпионке Линой Ашрам украденную у нее в начале месяца золотую цепочку с олимпийской символикой.
Напомним, золотая цепочка была украдена у гимнастки в начале января в Институте Вингейта.
18 января оперативники полицейского участка в деревне Джиср аз-Зарка (около Кейсарии) провели обыски, в ходе которых был задержан один из местных жителей, у которого нашли наркотики. Вскоре после этого к полицейскому участку прибыл 24-летний местный житель, который требовал, чтобы полиция отпустила его родственника, при этом он угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Этот мужчина был задержан, при обыске у него изъяли нож и золотую цепочку с олимпийской символикой.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2022
Полиция нашла олимпийскую золотую цепочку Линой Ашрам: детективная история
Полиция нашла олимпийскую золотую цепочку Линой Ашрам: детективная история
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Линой Ашрам сообщила, что у нее украли олимпийскую золотую цепочку
Линой Ашрам сообщила, что у нее украли олимпийскую золотую цепочку