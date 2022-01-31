Иерусалим:
5 - 10°
Тель-Авив:
8 - 15°
Эйлат:
8 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2022 г., 13:39

Полиция вернула Линой Ашрам украденную олимпийскую цепочку

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция вернула Линой Ашрам украденную олимпийскую цепочку Полиция вернула Линой Ашрам украденную олимпийскую цепочку

В понедельник, 31 января,  полиция Израиля вернула олимпийской чемпионке Линой Ашрам украденную у нее в начале месяца золотую цепочку с олимпийской символикой.

Напомним, золотая цепочка была украдена у гимнастки в начале января в Институте Вингейта.

18 января оперативники полицейского участка в деревне Джиср аз-Зарка (около Кейсарии) провели обыски, в ходе которых был задержан один из местных жителей, у которого нашли наркотики. Вскоре после этого к полицейскому участку прибыл 24-летний местный житель, который требовал, чтобы полиция отпустила его родственника, при этом он угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Этот мужчина был задержан, при обыске у него изъяли нож и золотую цепочку с олимпийской символикой.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2022
Полиция нашла олимпийскую золотую цепочку Линой Ашрам: детективная история
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Линой Ашрам сообщила, что у нее украли олимпийскую золотую цепочку

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:39 Полиция вернула Линой Ашрам украденную олимпийскую цепочку
13:35 В Кирьят-Бялике мужчина напал с ножом на школьника, никто не пострадал
12:51 Генерал-майор Джамаль Хакруш объявил об уходе из полиции
12:27 СМИ: уволен главный редактор "Исраэль а-Йом" Боаз Бисмут
12:06 Полиция вновь просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане
11:45 В Южном округе проходит проверка новых систем призыва резервистов
11:15 Возобновился судебный процесс над Биньямином Нетаниягу
10:51 В результате ДТП в Нетании тяжело травмирован мужчина, ехавший на мотоцикле
09:14 Кандидат Саара на пост юридического советника правительства не получила поддержки главы комиссии, но была избрана
07:59 ДТП на 6-й трассе: погибла женщина, пять человек травмированы
Загрузка...