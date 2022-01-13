Линой Ашрам сообщила, что у нее украли олимпийскую золотую цепочку

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам сообщила на своей странице в Instagram, что золотая цепочка, подаренная ей после победы на Олимпиаде в Токио, была украдена из ее сумки в Институте Вингейта.

Линой подчеркивает, что эта цепочка представляет для нее прежде всего эмоциональную ценность.

Напомним, что по результатам голосования в декабре Линой Ашрам была названа читателями NEWSru.co.il "Человеком 2021 года" в номинации "Спорт".

В ноябре национальный олимпийский комитет Израиля выбрал лучших спортсменов по итогам 2021 года. Лучшими спортсменами были названы олимпийские чемпионы гимнасты Линой Ашрам и Артем Долгопят. Линой стала лучшей спортсменкой Израиля в четвертый раз подряд, Артем признан спортсменом года во второй раз. Лучшим тренером года признана Айелет Зусман, тренер Линой Ашрам.

Линой Ашрам. Краткая справка.

Линой Ашрам – 22 года, она родилась и выросла в Ришон ле-Ционе. Ее мать, Хедва, из семьи уроженцев Греции, работает помощницей воспитателя в детском саду; отец, Орен, военный, йеменского происхождения. Линой начала заниматься художественной гимнастикой в 7 лет, в 12 – впервые приняла участие в международных соревнованиях. В 2017 году Линой начала службу в рядах ЦАХАЛа в качестве отличника спортивной подготовки, а после демобилизации поступила в Академический колледж Ono.

Линой Ашрам вошла в историю как первая израильская гимнастка, ставшая призером индивидуального многоборья (бронза) на чемпионате мира (Пезаро, 2017) и первая израильская гимнастка, ставшая вице-чемпионкой мира в индивидуальном многоборье (София 2018) .

Также она – первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в многоборье на Кубке мира (Гвадалахара 2018); первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в серии Финала Гран-При (Брно 2015) и вторая младшая гимнастка, выигравшая медаль в серии Финала Гран-При (Брно 2015).

7 августа 2021 года Линой Ашрам победила в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, став первой израильской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.