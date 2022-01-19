Полиция нашла олимпийскую золотую цепочку Линой Ашрам: детективная история

Утром в среду, 19 января, полиция Израиля объявила, что найдена золотая цепочка с олимпийской символикой, похищенная неделю назад у олимпийской чемпионки Линой Ашрам в Институте Вингейта.

Пресс-служба полиции сообщает, что 18 января оперативники полицейского участка в деревне Джиср аз-Зарка (около Кейсарии) провели обыски, в ходе которых был задержан один из местных жителей, у которого нашли наркотики. Вскоре после этого к полицейскому участку прибыл 24-летний местный житель, который требовал, чтобы полиция отпустила его родственника, при этом он угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Этот мужчина был задержан, при обыске у него изъяли нож и золотую цепочку с олимпийской символикой. Сегодня этого задержанного доставят в мировой суд в Хадере для принятия решения о продлении содержания под стражей.

Пока неясно, причастен ли задержанный к похищению золотой цепочки, принадлежащей Линой Ашрам. Расследование продолжается.

Неделю назад олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам сообщила на своей странице в Instagram, что золотая цепочка, подаренная ей после победы на Олимпиаде в Токио, была украдена из ее сумки в Институте Вингейта. Линой подчеркивала, что эта цепочка представляет для нее прежде всего эмоциональную ценность.

Напомним, что по результатам голосования в декабре Линой Ашрам была названа читателями NEWSru.co.il "Человеком 2021 года" в номинации "Спорт".

В ноябре национальный олимпийский комитет Израиля выбрал лучших спортсменов по итогам 2021 года. Лучшими спортсменами были названы олимпийские чемпионы гимнасты Линой Ашрам и Артем Долгопят. Линой стала лучшей спортсменкой Израиля в четвертый раз подряд, Артем признан спортсменом года во второй раз. Лучшим тренером года признана Айелет Зусман, тренер Линой Ашрам.

Линой Ашрам. Краткая справка.

Линой Ашрам – 22 года, она родилась и выросла в Ришон ле-Ционе. Ее мать, Хедва, из семьи уроженцев Греции, работает помощницей воспитателя в детском саду; отец, Орен, военный, йеменского происхождения. Линой начала заниматься художественной гимнастикой в 7 лет, в 12 – впервые приняла участие в международных соревнованиях. В 2017 году Линой начала службу в рядах ЦАХАЛа в качестве отличника спортивной подготовки, а после демобилизации поступила в Академический колледж Ono.

Также она – первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в многоборье на Кубке мира (Гвадалахара 2018); первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в серии Финала Гран-При (Брно 2015) и вторая младшая гимнастка, выигравшая медаль в серии Финала Гран-При (Брно 2015).

Линой Ашрам заняла пятое место в турнире юношеской олимпиады в 2014 году. Она – серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в многоборье (вообще – шестикратный серебряный и пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира). Также Линой – серебряный призер Европейских игр 2019 года (двукратная чемпионка в отдельных видах) и чемпионка Европы 2020 года в многоборье, действующая чемпионка Европы в упражнениях с булавами.

7 августа 2021 года Линой Ашрам победила в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, став первой израильской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.