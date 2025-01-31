Минздрав: освобождаемые в субботу заложники будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба"

Министерство здравоохранения сообщило, что похищенные Ярден Бибас, Шмуэль Кит Сигал и Офер Кальдерон, освобождение которых ожидается завтра, будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба" после предварительного медицинского обследования.

Также сообщается, что больницы "Барзилай" и "Сорока" будут готовы оказать медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.