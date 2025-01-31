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Израиль

Минздрав: освобождаемые в субботу заложники будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба"

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 31 января 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 15:44
Ярден Бибас, Шмуэль Кит Сигал и Офер Кальдерон будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба"
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило, что похищенные Ярден Бибас, Шмуэль Кит Сигал и Офер Кальдерон, освобождение которых ожидается завтра, будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба" после предварительного медицинского обследования.

Также сообщается, что больницы "Барзилай" и "Сорока" будут готовы оказать медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Израиль
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