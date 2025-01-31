Сделка с ХАМАСом, закон о призыве и приближающиеся выборы. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В воскресенье, 2 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправляется с визитом в США. Изначально сообщалось, что глава правительства вернется в Израиль четыре дня спустя, однако приближенные премьера сообщают, что он взвешивает возможность продлить визит еще на несколько дней. Согласно официальной версии, это связано с намерением Нетаниягу провести дополнительные встречи с чиновниками американской администрации. Существуют и другие версии. Нетаниягу не торопится возвращаться туда, где его ждет неразрешенный и неясно разрешаемый ли коалиционный кризис.

Этот кризис был ожидаем. Слишком много подводных мин приходится разряжать, слишком много противоречий преодолевать для продолжения существования этой "монолитной, единой, правой коалиции". В настоящий момент эти разногласия и противоречия требуют разрешения, причем в сжатые сроки – до конца марта. Именно тогда коалиция должна будет утвердить проект госбюджета.

Нетаниягу отлично понимает, что, при всех его талантах в политической эквилибристике, на сей раз преуспеть будет крайне сложно. Трамп требует от него продолжения и реализации сделки с ХАМАСом, Смотрич и Бен-Гвир – возобновления войны. На этой неделе глава ШАС Арье Дери объявил, что, если закона о призыве не будет в течение двух месяцев, коалиция распадется. Аналогичное заявление сделал глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич. Чудесное единодушие, проблема лишь в том, что Смотрич и Дери видят закон по-разному.

Завершившаяся на этой неделе сага с назначением главы Верховного суда не принесла спокойствия в систему отношений между правительством и судебной системой. Впервые в истории Израиля глава правительства намерен бойкотировать церемонию приведения к присяге главы Верховного суда.

На фоне всего происходящего, действующие политические игроки ищут укрепление для своих команд, а игроки, находящиеся за пределами поля, продолжают готовиться к вступлению в игру.

Перед нами два решающих для судьбы коалиции месяца.

Сделка: Нетаниягу в поисках выхода

Перед отъездом в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с главой "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем. Эта беседа в большей степени нужна была Смотричу, чем Нетаниягу. В политической системе давно и хорошо известно, что наибольшим влиянием на Нетаниягу обладает тот, кто беседовал с ним последним перед решающим шагом. Смотрич пытается не ослаблять хватку. Ему необходимо, чтобы Нетаниягу по пути в США и во время встречи в Белом доме помнил об ультиматуме Смотрича – либо второй этап сделки, либо коалиция.

Нетаниягу хорошо понимает всю сложность ситуации, в которой оказался. На этой неделе сообщалось, что глава правительства ищет формулировки, которые устроили бы и Смотрича, и Трампа. Одной из таких формулировок должна стать максимально туманная дефиниция, касающаяся прекращения военных действий. Не "завершение войны", а "прекращение огня". Вряд ли такая бесхитростная уловка способна обмануть Смотрича. В политических кругах полагают, что для этого потребуются гораздо более убедительные средства воздействия.

Соглашение с Саудовской Аравией может стать таким средством или начало реализации плана временного переселения жителей Газы в другие страны. Последнее может быть, разумеется, действеннее, однако на данный момент не очень ясно, как именно Трамп намерен это переселение народов осуществить. Мирное соглашение с Саудовской Аравией при всей его привлекательности вряд ли остановит выход "Ционут Датит" из коалиции, и уж точно не вернет туда "Оцма Иегудит".

На помощь Нетаниягу пришел его верный друг Арье Дери. В последнюю неделю лидеры ШАС из кожи вон лезли, чтобы продемонстрировать свою поддержку премьер-министра в том, что касается сделки с ХАМАСом. В таком же духе выступил глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф.

В этом не было ничего из ряда вон выходящего – ШАС, так же как и их ашкеназские коллеги из "Яадут а-Тора" изначально выступали за сделку. Однако такое выступление перед поездкой Нетаниягу в США однозначно зафиксировало соотношение сил внутри коалиции перед дискуссией о втором этапе сделки.

В то же время не исключено что отношение ультраортодоксов к сделке – это продолжение классического подхода, который издавна исповедуют ШАС и "Яадут а-Тора": "Мы поддерживаем любую инициативу правительства при условии, что его глава действует в соответствии с нашими интересами".

Судя по всему, есть прямая связь между дискуссией по сделке и приближающейся развязкой в вопросе по закону о призыве.

Закон о призыве: ультраортодоксы против Смотрича и Эдельштейна

На уходящей неделе Арье Дери заявил: "Если в течение двух месяцев не будет упорядочен статус учащихся йешив, правительство прекратит свое существование".

Этот ультиматум стал тем более неожиданным, что, как уже говорилось, Дери является одним из наиболее лояльных политических партнеров Нетаниягу. Есть те, кто утверждают, что Дери лояльнее, чем некоторые депутаты от "Ликуда". В ШАС правда попытались нейтрализовать эффект от этого заявления, объясняя всем, кто готов слушать, что речь идет не об ультиматуме, а об описании текущей ситуации. Мол, мы не угрожаем, просто констатируем факт. Лидерам коалиции от этого не намного легче. Многие, однако полагают, что речь идет о скоординированном с канцелярией Нетаниягу трюке, цель которого оказать давление на главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна и министра финансов Бецалеля Смотрича.

И Эдельштейн, и Смотрич возражают против предложений, представленных министром обороны Исраэлем Кацем. Эдельштейн возражает, так как, по его мнению, предложения министра обороны не содержат достаточно серьезных изменений существующей ситуации. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне готов поддержать тот или иной компромисс, однако предложения Каца не отвечают нуждам армии и ее возможностям, как он полагает. Возражения Смотрича касаются не только самого закона о призыве. В окружении Смотрича убеждены, что между Нетаниягу и харедим есть соглашение (возможно по умолчанию), согласно которому глава правительства не допустит продвижения законопроекта, предусматривающего массовый призыв учащихся йешив, а в ШАС и "Яадут а-Тора" окажут максимальную поддержку усилиям по реализации сделки с ХАМАСом.

Смотрич балансирует на грани электорального барьера. Две темы волнуют его избирателей более всего остального – возобновление войны и призыв ультраортодоксов. Не обязательно в этом порядке. Именно поэтому на уходящей неделе Смотрич перешел в контрнаступление. По сути, он объявил о том же, о чем сказал Дери, но другими словами. "Мы не откажемся от намерения призвать харедим. Если выяснится, что к соглашению прийти нельзя, попытаемся утвердить бюджет и объявим о роспуске Кнессета", – сказал Смотрич.

Неизвестно удастся ли в этой ситуации утвердить бюджет, однако роспуск Кнессета становится все более реальной угрозой. Как часто бывает в несчастливых семьях, когда раз за разом упоминается возможность развода, он чаще всего происходит. Коалиции немногим отличаются от семей. Когда снова и снова заговаривают о роспуске Кнессета и досрочных выборах, возникает динамика, которая в конце концов приводит к распаду.

В оппозиции также почувствовали тенденцию, и закон о призыве стал одним из главных вопросов, по которым высказываются политики правого лагеря. Глава НДИ Авигдор Либерман объявил на этой неделе, что его партия будет продвигать законопроект о лишении тех, кто уклоняется от службы в армии, права принимать участие в выборах. Трудно представить, что этот закон будет утвержден в Кнессете, так как против него будут выступать и арабы, и ультраортодоксы. Даже, если он будет утвержден, скорее всего БАГАЦ признает такой закон неконституционным. Однако все это будет потом. Сейчас в НДИ пытаются возобновить электоральный рост, а предложение по максимально жестким шагам в отношении тех, кто уклоняется от службы, по душе избирателям Авигдора Либермана.

Левин против БАГАЦа: Амит избран, конфликт продолжается

На этой неделе завершилась сага, длившаяся более полутора лет. После долгих проволочек, споров и препирательств, был избран глава Верховного суда. Как и ожидалось, эту должность занял Ицхак Амит.

Это назначение, решение о котором было в немалой степени навязано БАГАЦем (сначала Верховный суд отдал распоряжение созвать комиссию по назначению судей, а затем назначил дату, не позднее которой назначение должно было быть осуществлено), не приблизило нас к выходу их тупика, в который зашли отношения между политической и судебной системами. Министр юстиции Ярив Левин объявил о том, что не признает избрания нового главы Верховного суда и не намерен с ним сотрудничать. Это мало что меняет на практике с точки зрения полномочий главы Верховного суда, однако заметно осложнит функционирование судебной системы, в первую очередь судов нижних инстанций.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что не примет участия в церемонии приведения к присяге главы Верховного суда. Впервые в истории государства премьер-министр бойкотирует эту церемонию. Из канцелярии Нетаниягу передали, что он по соображениям безопасности воздерживается от участия в государственных церемониях.

Однако многие считают, что решение Нетаниягу является своего рода посылом, суть которого – назначение Амита не легитимно.

Тем временем процесс утверждения инициативы Левина-Саара по изменению состава комиссии по назначению судей не продвигается. После двух заседаний комиссии Кнессета по законодательству, процесс остановился. Ожидается, что он возобновится в ближайшие недели, однако изначальное намерение авторов инициативы завершить ее окончательное утверждение до конца февраля, не выглядит реальным.

Беннет, Ганц и Либерман: политические перестановки

Выборы еще не объявлены, однако их приближение отражается и в действиях политических игроков.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет встречался с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом и министром иностранных дел этой страны Абдаллой ибн Заидом. Пресс-служба Беннета распространила сообщение об этой встрече, не вдаваясь в какие-либо детали, только отметила, что встреча длилась три часа. Бывший премьер готовится к возвращению в политику не только на внутренней, но и на внешнеполитической арене.

Готовятся к выборам и в левоцентристском блоке. На этой неделе сообщалось, что активисты движения протеста продвигают инициативу по смене главы блока "Махане Мамлахти" Бени Ганца на Гади Айзенкота. Эта инициатива касается ситуации в блоке противников Нетаниягу в целом. Такой шаг является демонстрацией недоверия не только в отношении Бени Ганца, но и в отношении нынешнего главы оппозиции Яира Лапида. Активисты внепарламентской оппозиции ищут кандидата, который мог бы быть реальной альтернативой Нетаниягу и другим кандидатам от правого блока на предстоящих выборах. Бывший начальник генерального штаба, потерявший в ходе войны "Железные мечи" сына и племянника, является одной из наиболее популярных фигур. Как сообщала на этой неделе газета "Гаарец", сам Айзенкот намерен инициировать проведение праймериз на пост главы блока.

В НДИ также привлекают новые силы. Лиор Зеберг, житель Ицхара и предприниматель в сфере недвижимости, присоединился к партии. Зеберг – зять министра по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк. Он попытается увеличить поддержку партии Либермана в среде поселенцев.

Политические движения продолжаются. Два месяца, оставшиеся до утверждения проекта государственного бюджета, дадут ответ на вопрос, идет ли Израиль на выборы уже летом, или этот вопрос будет отложен на несколько месяцев. Как бы то ни было, атмосфера в политической системе однозначно свидетельствует о том, что приближается дата очередного визита израильтян на избирательные участки.