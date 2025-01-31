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Израиль

У берегов Хадеры акула атаковала любителя подводной рыбалки

Средиземное море
Животные
время публикации: 31 января 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 14:55
У берегов Хадеры акула атаковала любителя подводной рыбалки
Flash90

Дайвер Альмог Атар, занимавшийся подводной рыбалкой у берегов Хадеры, подвергся нападению акулы – это довольно редкий для Израиля случай. Свою встречу с акулой Атар снял на видео (в частности, оно было опубликовано на 0404.co.il.

Альмог Атар неоднократно занимался рыбалкой с подводным ружьем у побережья Хадеры, но к встрече с акулой он все же был не готов. Почуяв рыбу, которая находилась в сетке-сумке у дайвера, акула попыталась добраться до его улова.

Атари начал отгонять акулу при помощи подводного ружья, пытаясь вернуться к лодке, из которой он начал погружение. В ходе встречи с акулой рыбак не пострадал.

Отметим, что Управление природы и парков регулярно публикует предупреждения об опасности акул: когда акулы собираются возле водосброса электростанции в Хадере, в этот район съезжаются любители дайвинга со всей страны. Специалисты напоминают: встреча с акулами непредсказуема, и контролировать их невозможно.

Акулы находятся под угрозой исчезновения и являются охраняемым природным достоянием. Их запрещено беспокоить, причинять им вред, а также кормить их. Все эти нарушения грозят уголовным наказанием и крупными штрафами. Кроме того, важно помнить: купальный сезон официально завершен, и спасателей на пляжах нет, заплывы в море также формально запрещены.

Специалисты подчеркивают: ни в коем случае нельзя бросать акулам еду, потому что кормление нарушает их естественный образ жизни и может создать у них ассоциацию между людьми и пищей, что будет опасно для людей и для самих акул. Нельзя трогать акул или преследовать их в воде: их поведение может быть непредсказуемым.

Израиль
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