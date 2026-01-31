На юге Ливана силами ЦАХАЛа атакован террорист организации "Хизбалла"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на юге Ливана, в районе Маркаба, силами ВВС Армии обороны Израиля атакован террорист организации "Хизбалла".

Накануне ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и инженерную технику террористической организации "Хизбалла", которые использовались террористами для попыток восстановления инфраструктуры организации в районе Мазраат ад-Даудия на юге Ливана.