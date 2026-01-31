ЦАХАЛ атаковал командиров и боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газы

В ответ на нарушение террористами соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ и ШАБАК атаковали четырех командиров и других боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" в секторе Газы.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал склад оружия, объект по производству оружия и две пусковые установки ХАМАСа в центре сектора.

Террористические организации в секторе систематически нарушают международное право, жестоко используя гражданские учреждения и действуя в присутствии местного населения.

В ночь на пятницу, 30 января, на востоке Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами 414-го полевого разведывательного батальона "Нешер" были обнаружены восемь террористов, вышедших из туннеля.

По террористам был нанесен авиаудар. Подтверждена ликвидация троих из них. Затем были нанесены удары по укрывшимся боевикам.

В ходе прочесывания местности силами безопасности был задержан один из террористов. Задержанный является командиром батальона "Восточный Рафиах" террористической организации ХАМАС.