Минтранс опровергает фейковую информацию об отмене рейсов в Израиль и из Израиля
время публикации: 31 июля 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:50
После сообщений о ликвидации главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране вслед за ликвидацией в Бейруте военного советника Хасана Насраллы Фуада Шукра в социальных сетях появились сообщения об отмене рейсов в Израиль и из Израиля из опасений ракетных обстрелов.
Министерство транспорта и Управление аэропортами выступили с опровержением этих сообщений: аэропорт Бен-Гурион и другие аэропорты страны действуют в штатном режиме, никаких изменений на данном этапе нет.
В случае появления изменений министерство транспорта публикует официальную информацию об этом.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2024