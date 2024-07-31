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Израиль

Минтранс опровергает фейковую информацию об отмене рейсов в Израиль и из Израиля

время публикации: 31 июля 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:50
Минтранс опровергает фейковую информацию об отмене рейсов в Израиль и из Израиля
Yossi Aloni/FLASH90

После сообщений о ликвидации главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране вслед за ликвидацией в Бейруте военного советника Хасана Насраллы Фуада Шукра в социальных сетях появились сообщения об отмене рейсов в Израиль и из Израиля из опасений ракетных обстрелов.

Министерство транспорта и Управление аэропортами выступили с опровержением этих сообщений: аэропорт Бен-Гурион и другие аэропорты страны действуют в штатном режиме, никаких изменений на данном этапе нет.

В случае появления изменений министерство транспорта публикует официальную информацию об этом.

Израиль
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