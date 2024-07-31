ЦАХАЛ: пока нет изменений в инструкциях Управления тылом Израиля

Командование ЦАХАЛа заявляет, что в настоящее время (на фоне сообщений о ликвидациях замглавы "Хизбаллы" в Бейруте и главаря ХАМАСа в Тегеране) нет изменений в инструкциях Управления тылом Израиля.

"ЦАХАЛ проводит оценку ситуации, если будет принято решение о каких-либо изменениях, мы немедленно проинформируем общественность. Вы должны быть в курсе событий и действовать в соответствии с инструкциями Управления тылом", – сказано в сообщении Армии обороны Израиля.