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Израиль

ЦАХАЛ: пока нет изменений в инструкциях Управления тылом Израиля

время публикации: 31 июля 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 08:12
ЦАХАЛ: пока нет изменений в инструкциях Управления тылом Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Командование ЦАХАЛа заявляет, что в настоящее время (на фоне сообщений о ликвидациях замглавы "Хизбаллы" в Бейруте и главаря ХАМАСа в Тегеране) нет изменений в инструкциях Управления тылом Израиля.

"ЦАХАЛ проводит оценку ситуации, если будет принято решение о каких-либо изменениях, мы немедленно проинформируем общественность. Вы должны быть в курсе событий и действовать в соответствии с инструкциями Управления тылом", – сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

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