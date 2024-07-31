В Тегеране уничтожен главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР). Информация подтверждена другими источниками, в частности агентством Tasnim.

В результате обстрела также погиб один из телохранителей Ханийи.

Руководство ХАМАСа подтвердило гибель Ханийи. Заявлено, что он был убит в результате "израильского рейда на его резиденцию". В другом заявлении сказано, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

Как сообщалось ранее, Ханийя находился в Тегеране, так как был приглашен для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Исмаил Ханийя. Краткая биография

Родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию.

В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина. Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.

1 августа 2021 года стало известно, что каденция Ханийи на посту главы политбюро ХАМАСа продлена еще на четыре года.

Исмаил Ханийя в последние годы проживал в Дохе (Катар). Его личное состояние оценивалось в более чем 4 миллиарда долларов.

Многие сыновья Исмаила Ханийи и другие его родственники были ликвидированы в ходе военной операции "Железные мечи" в Газе, начавшейся после резни, устроенной террористами ХАМАСа в Израиле 7 октября 2023 года.