Минтранс обязался перевести экзамены категории А3 на русский, амхарский, французский и испанский

Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре и комиссия по экономике на совместном заседании обсудили проблему недоступности теоретических экзаменов для вождения электросамокатов и электровелосипедов для репатриантов. Новые правила в отношении двухколесного электротранспорта вступают в силу уже завтра, 1 августа, но до сих пор теоретический экзамен по правилам дорожного движения для категории А3 можно сдать только на иврите, арабском и английском языках.

В ходе заседания обсуждались такие проблемы, как обеспечение доступности теоретических экзаменов для новой категории водительских прав А3 (электровелосипеды и самокаты) для людей, недостаточно владеющих ивритом, арабским или английским языками, а также нехватка экзаменаторов для проведения устного экзамена для представителей эфиопской общины.

В ходе двух предыдущих обсуждений этих вопросов представителей министерства транспорта попросили перевести теоретические экзамены для получения прав категории А3 на дополнительные языки – при содействии и помощи министерства алии и интеграции. Было также отмечено, что на сайте министерства транспорта до сих пор не опубликованы критерии допуска к устному экзамену.

"Новые правила вступают в силу уже 1 августа, но по информации комиссии по алие и абсорбции, бланки экзаменов до сих пор не переведены, – подчеркнул в ходе заседания председатель комиссии по алие и абсорбции Одед Форер (НДИ). – Мы также не получили критерии разрешений на сдачу экзамена в устной форме, как не получили данные об объеме экзамена и количестве экзаменаторов. Люди ждут устного экзамена по теории вождения целый год!"

Глава отдела лицензирования министерства транспорта Йоси Назри в ходе заседания сообщил, что официально возможность сдать экзамены по теории вождения на категорию А3 есть только на трех языках, иврите, арабском и английском. "Мы обратились к министерству алии и интеграции с предложением сделать перевод экзаменов за их счет, но юридические советники министерства транспорта выступили против, – сообщил он. – Вчера мы получили сообщение, что в течение двух недель теоретические экзамены будут переведены также на амхарский, русский, французский и испанский языки".

Он также отметил, что существует спрос также на помощь сотрудников на других языках, включая китайский, и сообщил, что министерство транспорта проверяет, что можно сделать. Он также отметил, что люди, обладающие водительскими правами другой страны, не нуждаются в прохождении экзамена.

Заместитель директора министерства алии и интеграции Ротем Коэн подчеркнул, что его ведомство выразило готовность помочь министерству транспорта с переводом экзаменов на языки репатриантов, однако минтранс отверг это предложение, поскольку их юридический отдел к этому не готов.

Одед Форер, резюмируя заседание, выразил удовлетворение тем, что комиссии удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки и что экзамены будут переведены в течение двух недель. Он отметил также, что переведены будут и все вопросы.