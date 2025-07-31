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Израиль

На севере Иерусалима грузовик сбил пожилую женщину

Мада
ДТП
Иерусалим
время публикации: 31 июля 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 11:45
На севере Иерусалима грузовик сбил пожилую женщину
Flash90. Фото: А.Султан

В Байт-Ханине, на севере Иерусалима, грузовик сбил пожилую женщину, примерно 70 лет. Пострадавшая доставлена в больницу, она в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшая направлена в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

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