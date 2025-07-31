В Байт-Ханине, на севере Иерусалима, грузовик сбил пожилую женщину, примерно 70 лет. Пострадавшая доставлена в больницу, она в тяжелом состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшая направлена в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.