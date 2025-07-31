СМИ: еще один резервист ЦАХАЛа покончил с собой после более 300 дней на войне

Сайт "Седьмой канал" сообщает об очередной трагедии: покончил с собой 24-летний Рой Вассерштейн из Нетании, который более 300 дней прослужил как резервист во время войны в 401-й бронетанковой бригаде "Иквот а-Барзель".

Судя по указанному источнику, это произошло 30 июля.

О трагедии также сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Речь идет об очередном случае самоубийств среди военнослужащих – как срочников, так и резервистов, – которые все чаще происходят в последние месяцы.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944