Министр обороны Кац: Израиль атаковал крупнейший в Ливане завод "Хизбаллы" по производству ракет

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал сообщения, поступающие из Ливана, об авиаударах ЦАХАЛа по объекту "Хизбаллы" в долине Баальбека, в десятках километрах от границы с Израилем.

"ЦАХАл вновь наносит мощный удар по крупнейшему заводу "Хизбаллы" по производству точных ракет в Ливане. "Любая попытка террористической организации восстановить свои военные возможности, закрепиться или угрожать нам встретит мощный и бескомпромиссный ответ", – заявил Кац.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанес удары по объектам по производству и хранению стратегического вооружения в долине Бекаа и на юге Ливана.

"ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру по производству взрывчатых веществ, использовавшихся для создания вооружения, а также подземный объект, предназначенный для производства ракет и хранения стратегических вооружений", – говорится в официальном заявлении.