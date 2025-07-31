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Израиль

6-е шоссе перекрыто от развязки Сорек до Кирьят-Гата из-за возгорания грузовика

Полиция
время публикации: 31 июля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 18:44
6-е шоссе перекрыто от развязки Сорек до Кирьят-Гата из-за возгорания грузовика
Yossi Aloni/Flash90

На 6-м шоссе, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло возгорание грузовика. Дорожная полиция передала, что шоссе перекрыто от перекрестка Сорек до Кирьят-Гата в обоих направлениях.

По информации сайта Ynet, грузовик перевозил опасные вещества.

Место ЧП оцеплено пожарными и полицией.

Водителей просят при планировании поездки воспользоваться альтернативными маршрутами.

Израиль
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