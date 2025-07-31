6-е шоссе перекрыто от развязки Сорек до Кирьят-Гата из-за возгорания грузовика
время публикации: 31 июля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 18:44
На 6-м шоссе, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло возгорание грузовика. Дорожная полиция передала, что шоссе перекрыто от перекрестка Сорек до Кирьят-Гата в обоих направлениях.
По информации сайта Ynet, грузовик перевозил опасные вещества.
Место ЧП оцеплено пожарными и полицией.
Водителей просят при планировании поездки воспользоваться альтернативными маршрутами.