6-е шоссе перекрыто от развязки Сорек до Кирьят-Гата из-за возгорания грузовика

На 6-м шоссе, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло возгорание грузовика. Дорожная полиция передала, что шоссе перекрыто от перекрестка Сорек до Кирьят-Гата в обоих направлениях.

По информации сайта Ynet, грузовик перевозил опасные вещества.

Место ЧП оцеплено пожарными и полицией.

Водителей просят при планировании поездки воспользоваться альтернативными маршрутами.