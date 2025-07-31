ЦАХАЛ рассмотрит возможность признания резервистов, покончивших с собой, павшими в бою

После известия о самоубийстве недавно вернувшегося из сектора Газы 24-летнего резервиста Роя Вассерштейна, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился рассмотреть возможность изменения правил признания военнослужащих павшими при исполнении служебных обязанностей.

Похороны Роя Вассерштейна состоятся в пятницу, 1 августа, в 11 часов на кладбище "Шхунат а-Ватиким" в Нетании.

"ЦАХАЛ выражает соболезнования семье Вассерштейн в связи с трагической смертью Роя, который служил боевым санитаром в медицинской роте 5377-го батальона, входящего в 401-ю бронетанковую бригаду, и провел значительное время на поле боя после начала войны", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

"Последняя мобилизация Рона завершилась в мае 2025 года, и на момент смерти он не находился на службе. Согласно действующему законодательству, павшим военнослужащим считается тот, кто погиб во время срочной службы или активной резервистской службы, поэтому он не может быть признан павшим в бою. Тем не менее, учитывая все обстоятельства, начальник Генштаба распорядился рассмотреть возможность изменения правил, которые позволят ЦАХАЛу в исключительных случаях признавать резервистов, ушедших из жизни вне периода активной службы, павшими, если будет установлена прямая связь между смертью и военной службой", – говорится в ответе пресс-службы ЦАХАЛа на запрос журналистов.

Из армии сообщили, что начальник Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар Калифа совместно с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба, учитывая специфику нынешнего времени, распорядились о создании комиссии, которая рассмотрит вопрос статуса уволенных в запас и резервистов, покончивших с собой после окончания военной службы.

Комиссию возглавит генерал-майор запаса, бывший глава Управления кадров Моти Альмоз. В комиссию войдут медики, представители психиатрической службы ЦАХАЛа, юристы, офицеры, сотрудники министерства обороны и отдела по увековечиванию памяти павших.

По завершению работы комиссия представит свои выводы министру обороны и начальнику Генштаба.