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Израиль

Столкновения между полицией и демонстрацией в Тель-Авиве

Акции протеста
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:03
Столкновения между полицией и демонстрацией в Тель-Авиве
Phto Alex Lesley

Возле театра "Габима" в центре Тель-Авива состоялась антивоенная демонстрация с призывами к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газы. Участники акции держали транспаранты с фотографиями истощенных жителей Газы и надписями на иврите и арабском: "Мы против голода как оружия".

В демонстрации приняли участие несколько сотен израильтян.

После окончания мероприятия несколько десятков человек перекрыли движение на улице Кинг-Джордж. Полиция объявила мероприятие незаконным. Несколько человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

Израиль
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