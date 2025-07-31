Столкновения между полицией и демонстрацией в Тель-Авиве
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:03
Возле театра "Габима" в центре Тель-Авива состоялась антивоенная демонстрация с призывами к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газы. Участники акции держали транспаранты с фотографиями истощенных жителей Газы и надписями на иврите и арабском: "Мы против голода как оружия".
В демонстрации приняли участие несколько сотен израильтян.
После окончания мероприятия несколько десятков человек перекрыли движение на улице Кинг-Джордж. Полиция объявила мероприятие незаконным. Несколько человек были задержаны за нарушение общественного порядка.