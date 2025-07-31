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Израиль

В Хайфе на антивоенном митинге задержаны 14 человек

Полиция
Акции протеста
время публикации: 31 июля 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 20:46
В Хайфе на антивоенном митинге задержаны 14 человек
Пресс-служба полиции Израиля

На антивоенном митинге в Хайфе были задержаны 14 манифестантов, подозреваемых в нарушении общественного порядка.

Пресс-служба полиции передала, что демонстранты отказались подчиняться требованиям полицейских, отказывались убрать плакаты, осуждающие действия Израиля в секторе Газы. Их действия, по версии полиции, представляли угрозу для общественного порядка и безопасности.

Отметим, что в этой акции протеста участвовали еврейские и арабские жители города.

Израиль
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