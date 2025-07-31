В Хайфе на антивоенном митинге задержаны 14 человек
время публикации: 31 июля 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 20:46
На антивоенном митинге в Хайфе были задержаны 14 манифестантов, подозреваемых в нарушении общественного порядка.
Пресс-служба полиции передала, что демонстранты отказались подчиняться требованиям полицейских, отказывались убрать плакаты, осуждающие действия Израиля в секторе Газы. Их действия, по версии полиции, представляли угрозу для общественного порядка и безопасности.
Отметим, что в этой акции протеста участвовали еврейские и арабские жители города.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2025